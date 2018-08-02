Американские сенаторы представили новый законопроект о санкциях против России

Сенаторы от обеих партий США внесли проект пакета новых санкций против России, сообщает Reuters.

Законопроект включает в себя ограничения на операции с российским госдолгом, инвестиции в энергетику и импорт урана, а также персональные санкции против чиновников и олигархов.

По словам сенаторов, новые санкции должны увеличить давление на Россию после ее предполагаемого вмешательства в выборы президента США, а также агрессии в Крыму и деятельности в Сирии.

«Существующие сейчас санкции оказались неспособными удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы 2018 года, — рассказал сенатор от республиканской партии Линдси Грем. — Наша цель — наложить сокрушительные санкции и принять другие меры против путинской России, пока он не перестанет вмешиваться в американский электоральный процесс, проводить кибератаки на инфраструктуру США, не выведет войска из Украины и не прекратит поддерживать хаос в Сирии».

О том, что американские парламентарии планируют готовить новый законопроект о санкциях, сенатор Грем заявил Fox News 29 июля.

После анонса новых санкций США аналитики из Citigroup подсчитали, что в случае, если санкции будут касаться ограничений на российский госдолг, курс рубля по отношению к американскому доллару снизится на 15%, то есть за один доллар придется отдавать не менее 73 рублей.

Дополняется