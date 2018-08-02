Навальный получил от российских властей более 4 миллионов рублей в качестве компенсации по делу «Ив Роше»

Власти России выплатили оппозиционеру Алексею Навальному компенсацию, присужденную ему по делу «Ив Роше». Об этом он сообщил в своем блоге.

Навальный сообщил, что компенсацию в размере «более четырех миллионов рублей» он получил три недели назад. О ней он рассказал, комментируя статью в издании «Комсомольская правда» о его поездке в США. По словам политика, оно выдало за «добытый эксклюзив» его давние снимки, опубликованные в различных открытых источниках.

«На эти деньги можно купить довольно много лобстеров. Но, пожалуй, я потрачу их на что-то более полезное» — написал Навальный.

Напомним, 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес братьям Навальным обвинительный приговор по делу «Ив Роше», возбужденному в декабре 2012 года. Алексей получил 3,5 года условного срока, а Олег — 3,5 года реального.

По версии следствия, во время сотрудничества Навальных с компанией «Ив Роше Восток» (российское представительство французской косметической компании), братья обманом навязали ей и «Многопрофильной процессинговой компании» (МПК) посредника в оказании транспортно-логистических услуг — свою фирму Главподписка. Тем самым украли у «Ив Роше Восток» 26,7 млн рублей, а у МПК — 4,4 млн рублей.

Во время следствия представители «Ив Роше Восток» отказались от обвинений — после внутренней проверки в компании выяснилось, что сотрудничество с фирмой Навальных никаких убытков не принесло. На суде защита доказывала, что заявления об ущербе глава «Ив Роше Восток» Бруно Лепру и МПК написали под давлением следователей.

В октябре 2017 года ЕСПЧ присудил Навальным компенсацию в 76 тысяч евро по делу «Ив Роше». Он признал нарушение статей 6 и 7 Европейской конвенции (о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании только на основании закона). Государство, заявили в суде, нарушило в отношении Навальных презумпцию невиновности и их право на равное присутствие в процессе свидетелей с обеих сторон. При этом Минюст России не согласился с решением ЕСПЧ.

В колонии Олег Навальный жаловался на действия администрации колонии. Он вышел на свободу 29 июня.