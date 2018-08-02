Приложение Apple по ошибке показало подорожание стоимости компании до 1 трлн долларов. Через несколько часов Apple стоила 1 трлн долларов!

Обновлено Рыночная капитализация Apple впервые в мире составила 1,006 трлн долларов, следует из данных биржи NASDAQ.

Финансовое приложение Apple Stocks по ошибке сообщило, что капитализация компании превысила 1 триллион долларов. Внимание на это обратило издание The Independent.

Ошибка возникла из-за технической неисправности приложения, которое не успело обновиться после того, как Apple выкупила часть акций за последний квартал.

Как писал Bloomberg, чтобы стоимость компании превысила триллион долларов, ее акции должны торговаться на отметке в 207 долларов. По данным финансовых сервисов Google, сейчас цена акций составляет 205,9 долларов.

В случае, если стомиость акций достигнет отметки в 207 долларов, Apple станет первой американской компанией, чья общая капитализация превысит триллион доллларов. Ранее в 2007 году эту отметку впервые в истории достигнула китайская нефтегазовая компания PetroChina.