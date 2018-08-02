В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело против участкового, который заставил задержанного оговорить себя

В Карачаево-Черкесской Республике Следственный комитет (СК) возбудил дело против участкового инспектора, который заставил задержанного оговорить себя и признаться в преступлении, которого тот не совершал. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по Карачаево-Черкесской Республике.

Ведомством возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 3 п. «а» ст. 286 УК).

По версии следствия, участковый, «не имея на то законных оснований», доставил жителя города Черкесска Эдуарда Абдулаева в опорный пункт полиции. Сотрудник правоохранительных органов потребовал от Абдулаева признания в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Абдулаев отказался признаваться, после чего участковый стал угрожать задержанному «применением физического насилия, опасного для жизни и здоровья». Присутствующий при беседе другой сотрудник полиции нанес Абдулаеву не менее четырех ударов резиновой палкой, после чего тот согласился оговорить себя и признаться в преступлении, которого не совершал. Затем участковый привез патроны и положил их в куртку Абдулаева. Спустя некоторое время инспектор привез в опорный пункт подставных понятых, в присутствии которых изъял патроны у Абдулаева.

Имена сотрудников полиции ведомство не упоминает. В сообщении также сказано, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Следственный комитет в Башкирии закрыл дело об избиении задержанного Радика Даутова в отделении полиции в городе Белебей. По словам мужчины, полицейские сломали ему челюсть и нос. Ссылаясь на показания сотрудников полиции, а также на записи уличных видеокамер, СК постановил, что к Даутову была применена физическая сила после сопротивления. Адвокаты «Комитета против пыток» утверждали, что следователь не учитывал записи с камер внутри отделения.