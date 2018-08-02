«Справедливая Россия» предложила запрет на повышение пенсионного возраста до 2035 года

Депутаты «Справедливой России» предложили установить запрет на повышение пенсионного возраста до 1 января 2035 года, соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта в Госдуме, говорится на сайте партии.

В «Справедливой России» также настаивают, что необходимо установить норму о полноценной индексации пенсий для работающих и неработающих пенсионеров, включить в пенсионный страховой стаж периоды обучения и ухода за ребенком до трех лет. Кроме того, ввести ограничения на участие в государственных закупках для компаний, привлекающих нелегальный труд.

«Особо отмечена недопустимость повышения пенсионного возраста для граждан, работающих в условиях Крайнего Севера», — отметили в партии.

Ранее свои предложения по пенсионной реформе сделал уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа», — сказал Титов. По его словам, у каждой профессии должен быть свой стаж, необходимый для выхода на пенсию.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.