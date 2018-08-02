В МВД предложили новые условия сдачи экзамена на водительские права

В МВД предложили убрать из практической части экзамена на получение водительского удостоверения езду на площадке. Об этом РБК сообщили в пресс-центре МВД.

Согласно предлагаемым правилами, задачи, которые выполняются на площадке (парковка, начало движения с наклонной поверхности и так далее), необходимо перенести в реальные условия, то есть на дороги города.

Кроме того, изменять намерены теоретическую часть. МВД хочет ввести обязательную аудио- и видеорегистрацию во время сдачи теста. Ведомство также конкретизировало минимальные и максимальные сроки пересдачи: для теории — не ранее чем через семь дней и не позднее 30, а для практики 7–60 дней.

В МВД предлагают снять запрет на езду по эстакадам во время обучения, а в правила ввести понятия «обучающий вождению» и «обучаемый вождению». Более того, в ведомстве планируют расширить количество причин для отказа в принятии экзамена, и в случае, если претендент нарушит процедуру проведения экзамена, его результаты будут аннулировать.

В апреле глава ГИБДД России Михаил Черников уже рассказывал, что в ведомстве готовятся изменить правила проведения экзамена. Главный инспектор страны тогда рассказал, что не больше 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамены с первого раза.