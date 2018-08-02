Глава СПЧ попросил руководителя ФСИН допустить священника в колонию к Сенцову

Глава совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов попросил руководителя ФСИН Геннадия Корниенко дать раззрешения на допуск священника к украинскому режиссеру Олегу Сенцову в колонию. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте СПЧ.

«Мною было направлено обращение директору ФСИН России [Геннадию] Корниенко с просьбой разрешить епископу Центральной религиозной организации «Объединение православных общин апостольской традиции» Григорию Михнову-Вайтенко посетить Сенцова», — говорится в письме, которое адресовано уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой.

Ранее начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу полковник внутренней службы Александр Новиков отказал отцу Григорию (Михнову-Вайтенко), епископу апостольской православной церкви, во встрече с украинским режиссером Олегом Сенцовым (сегодня – 78 день его голодовки).

Федеральный закон 103 от 20.04.2015 разрешает священнослужителям, которые принадлежат к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, посещать людей, находящихся в местах лишения свободы. Личная встреча может длиться до двух часов каждая, число таких встреч закон не ограничивает. Более того, при желании сторон, эта встреча может проходить наедине и даже вне пределов слышимости третьих лиц.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.