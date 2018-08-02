СМИ: в ЦАР не могут провести вскрытие тел российских журналистов

Полиция ООН в Центральноафриканской республике (ЦАР) не может провести вскрытие тел российских журналистов, так как у них нет необходимых специалистов. Об этом сообщила «Медиазона» со ссылкой на источники.

Эксперты полиции ООН провели только баллистическую экспертизу, говорится в публикации.

Журналисты местного африканского СМИ Сorbeau news также поговорили с водителем, который перевозил российскую группу в ЦАР. По его впечатлению, россияне понимали язык напавших на них людей.

По его словам, российские журналисты вступали в контакт с некоторыми полевыми командирами мусульманской группировки «Селека», а также «якобы позаботились о том, чтобы попросить совета у соотечественников — российских военнослужащих в Банги» перед отправлением в Кага-Бандоро.

В Сибю, куда россияне прибыли 30 июля, в пяти километрах от выезда из города на КПП их остановили военнослужащие центральноафриканской армии (FACA). Они предупредили о ситуации в регионе и посоветовали не покидать город, сказал шофер.

Он также упомянул, что журналисты перед выездом из города решили позвонить кому-то из своих соотечественников, а после заявили военным, что на дороге нет опасности. Военные отпустили их и разрешили уехать между 23:27 и полуночью.

Напомним, о гибели Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По одной из версий, причиной убийства мог стать грабеж. По данным источников AFP, россияне были убиты на блокпосту неизвестными вооруженными людьми. Их тела нашли в 23 километрах от города Сибю.