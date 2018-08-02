Еще одну инициативную группу по референдуму о пенсионной реформе придумал кандидат в мэры Москвы

Кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов подал в Мосгоризбирком заявку на проведение референдума о повышении пенсионного возраста. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.

До этого СМИ сообщили, что в Мосгоризбирком отправлено две заявки, и одна из них принадлежит инициативной группе от КПРФ, кому принадлежит другая заявка оставалось неизвестным.

«В ближайшее время будут выполнены все необходимые по закону процедуры для регистрации инициативной группы и проверки вопроса референдума ЦИКом», — заявил Свиридов.

Член «Справедливой России» предлагает россиянам ответить на вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

Ранее инициативная группа от КПРФ подала в Московскую городскую избирательную комиссию новую формулировку вопроса о повышении пенсионного возраста, чтобы вынести ее на референдум, так как предыдущую не одобрили в ЦИК.

В комиссии посчитали, что формулировка «способна ввести участников референдума в заблуждение относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции, допускает возможность ее множественного толкования».