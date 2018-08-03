«Коммерсант»: ученый Кудрявцев из ЦНИИмаш передавал НАТО сведения о ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал»

Арестованный по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ) 74-летний ученый из ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев подозревается в передаче странам НАТО, в том числе и США, секретной технической информации о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». О версии ФСБ сообщил «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники.

Эти сведения Кудрявцев якобы под видом научного сотрудничества с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики передавал спецслужбам стран НАТО.

Хотя его адвокаты утверждают, что он более 20 лет не имел доступа к секретным данным, представители ФСБ считают, что Кудрявцев курировал «гиперзвуковые» исследовании как в ЦНИИмаше, так и по линии АО «Концерн ВКО Алмаз-Антей» и Объединенной ракетно-космической корпорации. Всю нужную информацию он мог получить от коллег, поскольку пользовался большим авторитетом.

Ранее РБК со ссылкой на адвоката Кудрявцева сообщали о том, что ученого подозревают в передаче секретных данных Фон Кармановскому институту гидродинамики в Бельгии. Однако издание отмечало, что между бельгийским институтом и ЦНИИмаш было ранее заключено соглашение о сотрудничестве, утвержденное на уровне российского правительства.

Как в июле сообщал «Коммерсант» со ссылкой на источники в ФСБ, Кудрявцева обвиняли в государственной измене за передачу секретных данных стране НАТО. Об аресте Кудрявцева стало известно 22 июля после того, как член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев обнаружил ученого в СИЗО «Лефортово».

20 июля «Коммерсант» сообщил об обысках ФСБ в ЦНИИмаше и кабинете директора информационно-аналитического департамента Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) по делу об утечке данных о гиперзвуковом оружии. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Президент России Владимир Путин упоминал о разработках гиперзвукового оружия в послании Федеральному собранию в марте — в том числе гиперзвуковых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал» (первый – стратегический класса «земля—земля», второй – класса «воздух—земля»), о котором подробнее рассказало министерство обороны 19 июля.