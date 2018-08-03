Минюст разработает процедуру ликвидации НКО, финансируемых из США

Министерство юстиции начало разработку законопроекта, уточняющего процедуру приостановления работы финансируемых из США некоммерческих организаций (НКО), участвующих в политической деятельности на территории России либо «осуществляющих иную деятельность в ущерб» России. На то, что соответствующее уведомление 1 августа появилось на портале раскрытия проектов нормативных актов, обратили внимание «Ведомости».

Ликвидация будет происходить «по результатам федерального государственного контроля (надзора) либо на основании сведений, полученных от федеральных органов исполнительной власти и органов прокуратуры». Соответствующие поправки будут приняты в т.н. «закон Димы Яковлева» (закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»).

Хотя он содержит упоминание о ликвидации подобных НКО, как уточнил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, вопрос о процедуре ни разу не поднимался с момента его принятия в 2012 году. Сам текст поправок пока что не опубликован.

Адвоката международной «Агоры» Рамиль Ахметгалиев в разговоре с изданием связал работу над поправками с арестом гражданки России Марии Бутиной в США, которую обвинили в деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента.

Напомним, Бутину арестовали 15 июля в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, до этого ей также вменялся сговор с целью работы инагентом без регистрации. Максимальное наказание по обеим статьям — 15 лет лишения свободы.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени «российского чиновника», предпринимала попытки по установлению неофициальных контактов с американскими политиками и политическими организациями. Обо всем она в отчетах по электронной почте и личных сообщениях в твиттере докладывала «российскому чиновнику». Бутину называли «специальной помощницей» заместителя председателя Центробанка Александра Торшина, который в апреле оказался под американскими санкциями.

Издание The Washington Post также сообщало, что Бутина получала финансовую поддержку от совладельца и гендиректора группы «Н-Транс» Константина Николаева. Об этом, по данным издания, она в апреле сообщала комитету по разведке Сената США.