Guardian: в американском посольстве в Москве разоблачили агента ФСБ

В посольстве США в Москве долгие годы работала гражданка России, подозреваемая американской разведкой в связях с Федеральной службой безопасности (ФСБ), сообщает британская газета The Guardian, уточняя, что редакции известно имя и должность женщины.

Женщина была нанята для работы в дипмиссии в Москве Секретной службой Госдепа США и имела доступ к внутренним сетям — в том числе к внутренней переписке и электронной почте сотрудников. Как пишет газета, она была в курсе таких конфиденциальных материалов, как расписание президента и вице-президента.

Источники газеты предполагают, что утечки в посольстве могли помочь атакам серверов Демократической партии в 2016 году, хотя Секретная служба Госдепа в разговоре с изданием и «свела на нет важность роли» россиянки.

Она попала под подозрение американских спецслужб в 2016 году — после рутинной проверки те выяснили, что россиянка регулярно контактировала с сотрудниками ФСБ. Впоследствии уволили летом 2017 года, когда российские власти выслали более 750 сотрудников американской дипмиссии в ответ на введение новых антироссийских санкций.

«Секретная служба увольнением женщины попыталось скрыть утечку, но ущерб уже нанесен, а Руководство Секретной службы не провело никаких внутренних расследований», — уточняет источник издания.

Напомним, 13 июля США предъявили обвинения 12 российским разведчикам, по данным американской разведки, являющимся сотрудниками ГРУ. Как говорилось в тексте обвинения, начиная с марта 2016 года они использовали различные средства для взломов аккаунтов волонтеров и работников президентской кампании Хиллари Клинтон, включая главу предвыборного штаба Джона Подеста.

Взлом серверов Демократической партии произошел приблизительно в апреле, после этого «злоумышленники» стали планировать, как опубликовать файлы.