США намерены допросить певца Эмина Агаларова по делу о вмешательстве в выборы президента

Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США, намерен допросить Эмина Агаларова, первого вице-президента Crocus Group и певца. Об этом его адвокат Скотт Балбер сообщил телеканалу NBC.

В разговоре с CNN адвокат добавил, что допрос Агаларова уже обсуждался с американскими, но у его клиента нет на это времени — «он желает заниматься музыкой, а не отправляться в Штаты». Представители комиссии Мюллера также не хотят ехать в Россию для допроса.

В 2017 году газета The New York Times писала, что Эмин Агаларов якобы был посредником между соратниками Трампа и адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы предлагала информацию, способную навредить штабу Хиллари Клинтон, на встрече в нью-йоркской Trump Tower 9 июня 2016 года. Эта встреча является одним из эпизодов в расследовании Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США.

Ранее, как отмечала газета, Агаларовы познакомились с Трампом во время организации конкурсы красоты «Мисс Вселенная» в 2013 году в Москве — он проходил в Crocus City Hall. В том же году Трамп появился в клипе Эмина Агаларова.