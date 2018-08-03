В Магадане суд оштрафовал местных жителей за оскорбление мэра в открытой группе в WhatsApp

Управление Следственного комитета по Магаданской области закрыло уголовное дело против двух жителей Магадана, обвинявшихся в оскорблении мэра города в открытых группах мессенджера WhatsApp (ст. 319 УК), сообщается на сайте ведомства. После того, как те признали вину и письменно извинились перед мэром, мировой судья оштрафовал каждого на 15 тысяч рублей.

Зимой, согласно сообщению на сайте СК, они опубликовали «оскорбления мэра города… в неприличной форме» в группах «мэру-отставку» и «Снежные дороги Магадана».

Как сообщали магаданские активисты РБК, оба фигуранта дела, Наталья Писаренко и Василий Коняхин, состояли в группе движения «За возврат прямых выборов мэра». В марте у них прошли обыски, во время которых полицейские изъяли у них телефоны, а их самих называли «предателями родины».

Активисты связывали уголовное дело с серией митингов в Магадане за возвращение прямых выборов мэра и отставку действующего градоначальника (проходили 9 декабря 2017 года и 21 января 2018 года).

В 2016 году было заведено дело на магаданскую журналистку газеты «Аргументы и факты — Магадан» Наталью Алексееву публикацию в твиттере о председателе городской Общественной палаты города. В результате она была уволена из газеты, а суд оштрафовал ее по статье о защите чести и достоинства (ст. 152 ГК) на 92 тысячи рублей — после аппеляции размер штрафа был снижен до 16 тысяч.