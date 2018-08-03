Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о доступе производителей телефонов к данным пользователей

Роскомнадзор (РКН) запросил у социальной сети Facebook информацию о соглашениях, которые могут позволять производителям телефонов и других электронных устройств получать доступ к данным пользователей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо ведомства.

Письменный запрос РКН направил в компанию после обращения в ведомство Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ). Ее директор Владимир Зыков просил РКН проверить Facebook на предмет утечки данных россиян.

«Доступ к данным Facebook предоставляла, чтобы производители могли интегрировать сервисы социальной сети прямо в телефон или планшет. Благодаря этому пользователи могли видеть у себя в контактах друзей с Facebook или получать уведомления о поставленных их записям лайках»,— рассказал изданию Зыков.

«Коммерсант» отправлял запросы в различные компании по вопросу утечки данных пользователей. Facebook и Apple на них не ответили, а в Samsung отказались от комментариев. Представитель Microsoft Артем Минаев сообщил изданию, что компания начала партнерские отношения с Facebook в 2008 году. По его словам, это позволило устройствам на базе операционной системы Microsoft, в частности, искать контакты пользователей и друзей в соцсетях, а также получать оповещения. Минаев отметил, что данные сохранялись на самих устройствах и не синхронизировались с серверами Microsoft.

В начале июня газета The New York Times сообщила о том, что Facebook предоставлял доступ к данным пользователей как минимум 60 компаниям, занимающимся производством телефонов. Среди компаний, которым Facebook, по информации издания, продавал данные пользователей — Samsung, Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и другие производители смартфонов. Facebook начал прекращать программу по передаче данных компаниям в апреле 2018 года, но большая часть соглашений по-прежнему оставалась в силе.

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Напомним, крупный скандал в связи с утечкой данных пользователей Facebook также случился в апреле 2018 года. Тогда из публикации The New York Times стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая со штабом Дональда Трампа, незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей для анализа политических предпочтений избирателей.

Основатель Facebook Марк Цукенберг выступил в Сенате, где извинился за утечку данных пользователей. Он объяснил произошедшее отсутствием опыта в управлении компанией.

После этого вице-президент Facebook по коммуникациям и политике Эллиот Шрейдж ушел со своего поста. Из-за скандала, связанного с утечкой данных пользователей, Facebook также оштрафовали на 500 тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч долларов).