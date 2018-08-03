В Коломне задержали выступающего против свалки «Воловичи» активиста за призывы к акциям в соцсетях

В Коломне задержали активиста Вячеслава Егорова, выступающего против ввоза мусора на полигон «Воловичи», за организацию несогласованного публичного мероприятия. Об этом он сам рассказал «Новой газете».

По его словам, полиция вручила Егорову повестку с требованием явиться на «опрос» утром 3 августа, когда он был на даче. Он попытался отказаться, однако правоохранители предупредили, что в таком случае они применят силу, при виде чего могут «морально пострадать» дети активиста.

В ОВД на Егорова составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия). По версии правоохранителей, он призывал в социальных сетях к акциям протеста 7 июля в Первомайском — тогда местные жители стояли недалеко от мусорного полигона и контролировали ввоз мусора. Сам Егоров утверждает, что в тот день в поселке его не было.

«Люди стоят в Первомайском и мониторят въезд иногородних фур уже пятый месяц. 7-го числа их было немного больше, но суть не меняется — получается, по мнению полиции, каждый день можно считать мероприятием, которое кто-то организовал. В таком случае меня можно привлекать к ответственности каждый день», — рассказал активист.

Ранее Егорову назначили трое суток административного ареста после акции протеста против мусорного полигона. Мужчину признали виновным по статье ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В июле его приговорили к аналогичному наказанию за участие в несогласованном мероприятии, которое мешало проезду мусоровозов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Протесты против ввоза мусора на полигон «Воловичи» в Коломне, как и в других городах Подмосковья, начались весной из-за ухудшения экологической обстановки. Местные жители отмечали усилившийся запах сероводорода, в реках и озерах стала гибнуть рыба, дети стали жаловаться на плохое самочувствие.