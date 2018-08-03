Суд отправил на доследование дело жителя Крыма, подозреваемого в экстремизме за общение по интернет-рации Zello

Суд направил на дополнительное расследование дело жителя Крыма Исмаила Рамазанова, подозреваемого в экстремизме за высказывания, «разжигающие рознь и вражду», через интернет-рацию Zello.

Рамазанов был задержан 23 января 2018 года в своем доме в поселке Новый мир. Во время обыска у него обнаружили пакет с патронами девятого калибра, однако сам Рамазанов отрицает свою причастность к боеприпасам и утверждает, что они были подброшены сотрудниками ФСБ.

Родители Рамазанова, присутствовавшие во время обыска и задержания, рассказывают, что сын подвергся избиению. Об этом он сам заявил в суде во время избрания меры пресечения, однако судья вызвать «скорую помощь» для Рамазанова отказалась. 14 июля Рамазанова отпустили из Симферопольского СИЗО под подписку о невыезде.

Рамазанов утверждает, что после завершения следствия по делу, он не был ознакомлен с материалами. Однако следователь рассказывал в суде, что на протяжении трех часов вслух читал ему почти 500 страниц уголовного дела. Адвокат Алексей Ладин, представляющий интересы Рамазанова, заявил о фальсификации протокола ознакомления и направил жалобу в прокуратуру Крыма.

«Следователь Дмитрий Косякин сфальсифицировал протокол ознакомления с материалами дела, утверждая, что Рамазанов отказался его подписывать, — рассказал адвокат. — Кроме того, следователь, при согласованной позиции с руководителем следственного отдела СК Михаилом Шишкиным, отказал в праве фотографировать материалы дела. Все это мы указали в ходатайстве и, судя по всему, были услышаны».