Мутко назначили главой правительственной комиссии по казачеству

Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий в правительстве строительную отрасль, назначен главой комиссии по казачеству. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Мутко, как отмечается в документе, займется «реализацией стратегии развития государственной политики России в отношении казачества до 2020 года».

Напомним, в Москве на акцию 5 мая «Он нам не царь», которая прошла в предверии инаугурации президента Владимира Путина, пришли люди с нашивками организаций «Центральное казачье войско», «Крымский казачий полк» и «Первая сводная офицерская пластунская сотня». Они били участников митинга кулаками и нагайками, полиция не вмешивалась.

Позднее издание The Bell сообщило, что «Центральное казачье войско» имеет контракты с мэрией Москвы на обучение по разгону митингов. В пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции «Новой газете» сообщили, что казаки не привлекались для охраны порядка во время акции.

Позже столичные власти рассказали, что Департамент труда и социальной защиты населения Москвы заключил соглашение с казаками о предоставлении гранта на 33 млн рублей на «проведение профилактических мероприятий в городе Москве среди лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, и оказание бездомным гражданам социальной поддержки и медицинской помощи».