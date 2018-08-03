МИД России: целью нападения на российских журналистов в ЦАР было ограбление и захват автомобиля

Целью нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР) было ограбление, включая захват автомобиля. Об этом сообщается в твиттере Министерства иностранных дел (МИД) России, который цитирует слова официального представителя Марии Захаровой.

#Захарова: По предварительным данным правоохранительных органов, россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления, и при попытке оказать сопротивление были убиты #ЦАР — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) August 3, 2018

В ведомстве также отметили, что размещенная в ряде СМИ информация о присутствии в ЦАР российских военных «грубо» искажается.

Ранее Захарова сообщила, что следов пыток на телах погибших журналистов не обнаружено. Они будут доставлены в Россию сегодня около 17:00 по местному времени.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Однако информации о том, когда в ЦАР отправятся российские следователи, пока нет.

О гибели Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По версии властей ЦАР, причиной убийства также является грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, которая до сих пор не найдена. По другой версии, к смерти журналистов могла быть причастна повстанческая группировка «Селека».

Тела обнаружили в 23 километрах от города Сибю. Журналисты отправились в ЦАР, чтобы снять совместный с Центром управления расследований фильм о деятельности частной военной компании «Вагнер», которую, по мнению экспертов, могли нанять для охраны месторождений.