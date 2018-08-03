Генпрокуратура Украины не нашла оснований cчитать убийство журналиста Шеремета терактом

Следствие по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета не нашло оснований квалифицировать произошедшее как теракт, об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на предоставленные ему Генпрокуратурой Украины (ГПУ) пояснения.

«Субъективная сторона состава преступления по статье 258 УК (Украины, "террористический акт" – ред.) предусматривает нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти», – объяснили в ГПУ. В ведомстве сообщили, что подобных признаков в ходе следствия установлено не было.

В качестве одного из аргументов правоохранители привели тот факт, что экспертиза установила мощность взрывного устройства – от 350 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте. По мнению следствия, это «относительно незначительное количество для поражения многих целей».

В ведомстве сообщили, что способ крепления взрывного устройства, а также направленность взрывной волны и ее поражающих элементов «исключают возможность поражения других лиц». Также в пояснениях говорится, что сотрудники по надзору за Службой безопасности Украины (СБУ) Генпрокуратуры Украины изучали уголовное производство по делу о гибели Шеремета и также не нашли оснований для квалификации произошедшего как теракта.

Приоритетной версией убийства Шеремета считается его профессиональная деятельность.

Ранее сообщалось, что семья Шеремета пожаловалась на бездействие генерального прокурора Украины Юрия Луценко. В частности, гражданская жена Шеремета, руководитель «Украинской правды» Алена Притула указывала на то, что она еще в феврале 2018 года обращалась в Генпрокуратуру с требованием квалифицировать дело как теракт, но до этого никаких ответов от ведомства не поступало.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио, сработало взрывное устройство. Автомобиль принадлежал Притуле. В 2017 году Национальная полиция Украины засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Эти меры действуют с 24 июля того же года.