На жителя Барнаула завели уголовное дело за публикацию картинки с патриархом Кириллом и заретушированными часами за 30 тыс. долларов

Сотрудники барнаульского отдела МВД по противодействию экстремизму завели уголовное дело на местного жителя за публикацию картинки с изображением патриарха Кирилла, сообщает телеканал «Дождь».

К жителю Барнаула, 38-летнему Андрею Шаршенину пришли с обысками сотрудники СОБРа после того, как

на его странице в социальной сети «ВКонтакте» обнаружили картинку с патриархом Кириллом, у которого Иисус Христос интересуется, который час.

«В данном контексте образ Христа используется для демонстрации негативных качеств служителей церкви — стремление к обогащению. Коммуникативная цель — дискредитация РПЦ», — говорится в материалах уголовного дела.

Коллаж из этого сюжета относится к громкому скандалу, произошедшему в 2012 году, когда с помощью графического редактора на руке патриарха замазали часы Breguet стоимостью 30 тысяч долларов и выставили фото на сайт Патриархия.ру — часы при этом было видно в отражении столешницы. Позже в РПЦ назвали случившееся «недоразумением» и личной инициативой неопытного сотрудника пресс-службы — и вернули на сайт фотографию патриарха в часах, а сотрудницу пообещали «строго наказать». Сюжет обошел мир. К примеру, материал об этом сделал даже The New York Times.

Часы «Брегет» на руке патриарха Кирилла «исчезают» в исправленном фото, но отражение остается на столе. Говорится в подпипси на сайте NYTю

Ранее дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих завели на 23-летнюю жительницу Барнаула Марию Мотузную за публикацию картинок «ВКонтакте». Заявление на Мотузную написали две студентки факультета уголовного права Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной Анастасия Битнер и Дарья Исаенко.

По их заявлению также было возбуждено дело против жителя Барнаула Даниила Маркина, опубликовавшего картинку с персонажем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, у которого над головой был изображен нимб.

3 августа Мотузная узнала, что свидетельницы по ее делу написали в полицию заявление об угрозах. Девушка подчеркнула, что никому не угрожала, а свидетельниц оскорбили ее посты. К заявлению, по словам девушки, прикреплены скриншоты с ее страницы — она делала репосты новостей о своем деле.