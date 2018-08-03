В омской колонии скончался осужденный за убийство полковника Буданова чеченец

В омской колонии скончался Юсуп Темирханов, осужденный на 15 лет лишения свободы за убийство полковника Юрия Буданова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Розу Магомедову.

«Он умер в медицинской части колонии от остановки сердца. У него всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно», — сказала она агентству.

Напомним, Буданов, судимый за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, был убит летом 2011 года в Москве. Присяжные признали Темирханова виновным по этому делу, однако сам он свою вину отрицал.

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В 2013 году против адвоката Темирханова Мурада Мусаева возбудили два уголовных дела. По версии следствия, Мусаев, защищая Темирханова по делу об убийстве Буданова, совместно с другими лицами подкупил двух свидетелей. Дела были возбуждены по части 4 статьи 309 УК (подкуп свидетелей в целях дачи ими ложных показаний, в составе организованной группы) и по части 1 статьи 294 УК (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).

Самого Буданова арестовали в марте 2000 года. Позже обвинения в изнасиловании Кунгаевой с него сняли, потому что ответственность за произошедшее взял на себя другой фигурант дела. Через три года Буданов по этому же делу получил десять лет исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать руководящие должности в государственных структурах в течение трех лет. Его также лишили ордена Мужества и воинского звания.

В 2004 году Буданов подал прошение о помиловании и получил согласие. Это вызвало волну протестов в Чечне, после чего он отозвал просьбу. Дело получило широкую огласку благодаря публикациям журналистки Анны Политковской, убитой в октябре 2006 года. Интересы Кунгаевых в суде представлял убитый в январе 2009 года адвокат Станислав Маркелов.

В 2009 году Буданов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО).