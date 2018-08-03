«Там не только пытают, но и насилуют»: экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов рассказал о пытках в местных СИЗО и колониях

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за взятку и отбывающий наказание в рыбинской исправительной колонии №2, рассказал о ежедневных пытках в СИЗО и колониях Ярославской области. Его письмо оказалось в распоряжении редакции портала 76.ru, редакция «Новой газеты» также убедилась в подлинности документа.

«Беспощадно все эти годы пыткам, избиениям подвергаются все мужчины и даже женщины, попадающие в СИЗО-2 города Рыбинска — “Софийка” в простонародье. Бьют жестко дубинками, кулаками, ногами, заставляют сидеть на корточках по 4-8 часов вне зависимости от возраста и состояния здоровья», — говорится в письме Урлашова. По его словам, то же самое происходит в ИК-2 и 12 («Шексна»).

Урлашов рассказал, что в СИЗО-1 Ярославля («Коровники») созданы «пресс-хаты» по пыткам, в которых ежедневно избивают даже подследственных, заставляя их подписывать признательные показания. Кроме того, по его словам, там их не только пытают, но и насилуют «в прямом смысле слова».

«Я много сидел и знаю, что «погоны» любят не только истязать, но и записывать это на видео, чтобы в умат пьяными наслаждаться этими записями, понтить друг перед другом. Они их коллекционируют», — сказано в письме.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России сообщили 76.ru, что по факту представленной в письме информации, написанной «якобы от лица осужденного Урлашова Е. Р.», проведена проверка. «Сведения о подготовке и направлении осужденным Урлашовым в СМИ каких-либо писем о неправомерных действиях сотрудников учреждениях своего подтверждения не нашли. Никаких заявлений и жалоб от осужденного также не поступало», — заявили во ФСИН.

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За последние две недели СМИ сообщили о нескольких случаях жесткого обращения с осужденными в российских колониях, в том числе во Владимирской, Свердловской, Брянской областях и Крыму.

Толчком стала публикация «Новой газетой» видео от 2017 года из ярославской колонии №1, на котором несколько сотрудников ФСИН избивали заключенного Евгения Макарова. По делу о пытках арестованы 11 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом. Против следователя Радиона Свирского, отказавшего открыть производство после сообщений об избиениях год назад, возбудили уголовное дело.