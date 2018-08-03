Отбывавший наказание в России за столкновения на Майдане украинец освободился из колонии

Украинец Александр Костенко покинул колонию №5 в городе Кирово-Чепецке, где он отбывал наказание за участие в столкновениях на Майдане. Об этом сообщает издание «7x7» со ссылкой на правозащитника Артура Абашева, который встречал Костенко у колонии.

Костенко также встречал украинский консул Геннадий Брескаленко. По словам Абашева, Костенко и Брескаленко собираются поехать в Киев. Он также сообщил изданию, что какое-то время в Киеве Костенко будут помогать правозащитники.

Напомним, Костенко задержали 6 февраля 2015 года в Крыму. По версии следствия, в феврале 2014 года во время протестных акций в Киеве он бросил камень в сотрудника «Беркута». Своей вины Костенко не признал.

Его осудили на 3,5 года колонии общего режима по пункту «б» части 2 статьи 115 УК («Причинение легкого вреда здоровью по мотивам идеологической ненависти») и по части 1 статьи 222 УК («Незаконное хранение оружия»).

Костенко входил в «Список Сенцова», составленный украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденным в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Он требует освободить украинских политзаключенных, содержащихся на территории России и в знак протеста держит бессрочную голодовку уже 82 день. Себя Сенцов в список не включил.