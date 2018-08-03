В Симферополе крымскотатарский активист в знак протеста поджег себя у здания горадминистрации

В центре Симферополя у здания горадминистрации во время митинга против сноса домой на поляне «Стрелковая» крымский татарин Ватан Карабаш совершил самоподжог.

Мужчина облил себя легковоспламеняющийся жидкостью и поджег, полиция при этом не предпринимала никаких мер. Огонь быстро потушили участники митинга.

«Скорая помощь» приехала через десять минут после инцидента, Карабаша госпитализировали в ожоговое отделение 6 горбольницы. У Карабаша трое детей.

Обстановка на поляне протеста «Стрелковая», где жители пытаются сопротивляться сносу своих домов фирмой-застройщиком, обострилась вчера, когда застройщик пригнал технику для сноса в сопровождении частной охраны и сотрудников полиции. Несколько участков были огорожены забором, владельцы предупреждены о сносе.

Власти настаивают, что жители «Стрелковой» завладели землей с помощью самозахватов и постройки являются незаконными.