В Кемерове закрыли дело блогера, которого обвиняли в нападении на душившего его полицейского

В Кемерове прекратили уголовное дело против блогера Станислава Калиниченко, которого обвиняли в применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом в твиттере написала бывший координатор местного штаба политика Алексея Навального Ксения Пахомова.

СТАС #КАЛИНИЧЕНКО НА СВОБОДЕ! УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО 318 УК РФ ЗАКРЫТО!!! pic.twitter.com/XHzUMv1RMq — Ксения Пахомова (@ks_pakhomova) August 3, 2018

В разговоре в «Медиазоной» она добавила, что прекратить преследование попросил полицейский Кузнецов, проходивший по делу потерпевшим. По ее словам, две недели назад правоохранитель написал заявление о том, что ему возместили вред и что претензий к блогеру у него нет.

По словам молодого человека, в 2016 году два полицейских подошли к Калиниченко на улице и попросили его подписать протокол о распитии спиртных напитков на улице. После того как блогер отказался, правоохранители отвезли его в отдел полиции, где, по его словам, душили и избивали.

Следствие считает, что на входе в помещение для административно задержанных Калиниченко ударил одного из полицейских «в область лица». Из видеозаписи из ОВД, опубликованной юристом Артуром Сташем, следует, что молодой человек налетел на Кузнецова из-за толчка.

Блогер провел в следственном изоляторе четыре месяца. В конце июня он объявлял голодовку, выступая против пыток и плохих условий содержания в СИЗО.