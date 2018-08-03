Росмолодежь сообщила об укреплении патриотического настроения в стране

По данным Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи), за последние 10 лет в России произошло укрепление патриотического настроения, а среди молодых людей треть уверенно называют себя патриотами. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на доклад Агентства о состоянии сферы патриотического воспитания в России.

Доклад был подготовлен Росмолодежью по запросу аппарата правительства.

Согласно данным, приведенным в документе, с уверенностью назвали себя патриотами 33% опрошенных, 41% готовы называть себя патриотами «при некоторых условиях».

В документе говорится, что для «гармоничного воспитания молодежи» нужно «учитывать задачи в области внутренней политики, направленной на создание духовного ориентира российского общества».

Росмолодежь также провела исследование склонности молодых людей к эмиграции. В ходе него выяснилось, что для них «нехарактерна четкая сформулированность миграционных установок». 40% опрошенных моложе 30 лет склоняются к тому, чтобы покинуть Россию, 39% скорее хотели бы остаться, а 21% затрудняется ответить на этот вопрос.

Ранее члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности раскритиковали Росмолодежь за использование слова «квест» для названия мероприятий по патриотическому воспитанию. Сенатор Алексей Кондратьев на заседании комитета отметил, что если вводятся формулировки и термины на иностранных языках, то воспитываются люди, живущие «формулами, интересами, стандартами, шаблонами других государств».