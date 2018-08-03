Художницу Алису Сафину оштрафовали за проведение пикета в поддержку Сенцова у ОВД во время ЧМ

Художницу Алису Сафину оштрафовали на 20 тысяч рублей за проведение несогласованного пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова у отдела полиции во время Чемпионата мира по футболу. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Роман Киселев.

Активистку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации или проведения пикета). Согласно 202-му указу президента, во время ЧМ в городах, где проводились матчи, запрещались любые несогласованные публичные мероприятия. Защита считает его противоречащим российской Конституции.

Во время заседания судья Дмитрий Гордеев приобщил к материалу дела видеозапись, которая свидетельствует о том, что после задержания Сафина вместе с другими активистами пикета у здания ОВД не проводила. Он посмотрел 7-минутный ролик полностью и со звуком, после чего вынес вышесказанное решение.

Сафина свою вину не признала. Адвокат заявил о намерении обжаловать решение суда.

18 июня в Москве полиция задержала активистку Наталью Савоськину, которая раздавала информационные листовки на русском и испанском языках о деле Олега Сенцова. Актеры Театра.doc Мария Чупринская и Григорий Гандлевский и художница Алиса Сафина в это время снимали ролик с иностранными футбольными болельщиками на Никольской улице. Они встретили Савоськину во время задержания на пути в ОВД «Китай-город». Затем остальные активисты также были задержаны в жесткой форме.

По версии суда, они провели несогласованный пикет у здания отдела полиции. Чупринскую и Гандлевского также оштрафовали на 20 тысяч рублей, Савоськину — на 15 тысяч рублей. Свою вину они не признают.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.