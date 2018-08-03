Верховный суд истребовал материалы об аресте 18-летней фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой

Верховный суд России истребовал на пересмотр дело 18-летней фигурантки дела «Нового Величия» Анны Павликовой. Постановление об истребовании арестных материалов уголовного дела есть в базе данных Верховного суда.

«Судья Верховного суда истребовал арестное дело Ани для рассмотрения. Мы надеемся, что дело будет передано для слушания в коллегию Верховного суда. Это дает нам огромные шансы на то, что мера пресечения будет изменена», — рассказала «Медиазоне» адвокат Ольга Карлова.

Таким образом, коллегия суда может отменить меру пресечения, изменить ее или оставить в силе. «Минимально мы надеемся на домашний арест», — добавила Карлова.

25 июля уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова предлагала перевести фигуранток дела «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик под домашний арест. «Было бы справедливым заменить им меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест» — заявила она. А представитель Москальковой, по словам адвоката Павликовой Николая Павликова, был в здании суда, чтобы передать ей решение суда.

Сейчас Павликова остается в СИЗО-1 «Матросская тишина», куда была переведена в мае из СИЗО-6 «Печатники» после обследования в гражданской больнице из-за ухудшения здоровья.

Мария Дубовик, другая фигурантка дела, остается в СИЗО «Печатники».

Напомним, 16 марта Дорогомиловский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца десять активистов движения «Новое величие». Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения».

Согласно показаниям участников движения, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был штатный сотрудник ФСБ.