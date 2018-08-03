Жители Волоколамска пожаловались на неприятный запах из-за лопнувшего купола на полигоне «Ядрово». В Минэкологии все отрицают

На полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области лопнула пленка, накрывавшая свалку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на активиста Андрея Жданова.

«Вчера и сегодня весь город задыхался здесь опять, до тошноты у всех. Запах был как зимой, начиная с 12 ночи и до полседьмого утра», — рассказал Жданов.

Защитным полиэтиленовым куполом свалку накрыли после массовых протестов в Волоколамске за закрытие «Ядрово». Жители города сообщали о сильном запахе, а концентрация сероводорода превышала предельно допустимую норму в два с половиной раза, оксида азота — в два раза.

Мэр Волоколамска Петр Лазарев подтвердил изданию факт разрыва полиэтиленовой мембраны на «Ядрово». Он также рассказал, что покрытие вздувается не впервые. «Такое ощущение, что на полигоне не знают, что сделать, как избавиться от запаха. По-прежнему люди взбудоражены, но никто толком объяснить не может, что дальше», — сказал Лазарев.

В пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области заявили РБК, что разрыва не было. «Сейчас полигон полностью перекрыт изолирующим газо- и водонепроницаемым геосинтетическим материалом, разрыва пленки в каких-либо местах не обнаружено. Весь образующийся в теле свалочный газ поступает по гибким скважинами и трубопроводам в завод по утилизации», — подчеркнули во время разговора с изданием в Минэкологии. Заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов также сказал, что разрыва пленки не было.

Ситуация с мусорным полигоном «Ядрово» из-за выбросов сероводорода обострилась в марте. В начале месяца в Волоколамске ввели режим ЧС, а в конце — в местную больницу за помощью обратились 50 детей из разных школ города с симптомами отравления.

17 июня должен был пройти референдум о закрытии «Ядрово», но его перенесли на 9 сентября. Лазарев объяснил, что такое решение было принято из-за рисков, что люди не соберутся на референдум, так как в июне «все в отпусках». Кроме того, городские власти «пришли к выводу», что времени для подготовки к референдуму недостаточно, а также был протест прокуратуры по этому вопросу.