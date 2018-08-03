Священнику отказали в посещении Сенцова в колонии из-за отсутствия необходимых документов

Священнику Григорию Михнову-Вайтенко не разрешили посетить в колонии украинского режиссера Олега Сенцова из-за отсутствия необходимых документов, сообщает Интерфакс со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России.

По словам пресс-службы ведомства, у священнослужителя была доверенность от Апостольской церкви на посещение колоний на территории Северо-Западного федерального округа, а ИК-8 в Лабытнанги относится к Уральскому федеральному округу.

Кроме того, порядок посещения колонии предполагает заявление о предоставлении встречи от самого заключенного. По информации ФСИН, от Сенцова соответствующей просьбы не поступало.

Ранее начальник управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Новиков отказал отцу Григорию, епископу Апостольской православной церкви, во встрече с Сенцовым. «Я не вижу целесообразности в Вашей встрече с Сенцовым», — заявлял глава УФСИН. О допуске священника в колонию попросил руководство ведомства глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.