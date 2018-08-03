СБУ задержала 11 администраторов групп во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» за публикацию антиукраинских материалов

На Украине задержали 11 администраторов групп в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» за публикацию антиукраинских материалов. Об этом отчиталась Служба безопасности Украины (СБУ).

По версии следствия, шестеро из них являются жителями Одессы, еще двое — из Киевской области. Задержания прошли в Бахмуте (Донецкая область), в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

«Оперативники спецслужбы установили, что администраторы по указанию из России размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и к поддержке террористических организаций ЛНР и ДНР (самопровозглашенных народных республик — ред.)», — говорится в заявлении СБУ.

По информации ведомства, сотрудники изъяли у задержанных технику и мобильные устройства, где есть доказательства того, что они получали деньги от «российских кураторов».

Действия задержанных квалифицировали по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко принял указ о введении экономических санкций против ряда российских физических и юридических лиц. Под ограничения попали «Яндекс», Mail.ru Group, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие ресурсы. Спустя год был принят указ о блокировке на территории Украины ряда российских СМИ, в том числе входящих в холдинг ВГТРК телеканалов и МИА «Россия сегодня». Одной из целей санкций является ограничение распространения российской пропаганды.