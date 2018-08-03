США ввели санкции в отношении российского банка «Агросоюз» в рамках мер против Северной Кореи

Минфин США ввел санкции против российского коммерческого банка «Агросоюз» в рамках ограничительных мер в отношении Северной Кореи, сообщается на сайте ведомства.

По версии американского Минфина, представитель Внешторгбанка КНДР в Москве Ли Чжон Вон проводил денежные транзакции через «Агросоюз», что стало причиной введения против него санкций.

По данным портала banki.ru, объем активов «Агросоюза» составляет 11,35 миллиардов рублей. Он занимает 203-е место в рейтинге российских банков.

Вашингтон также ввел ограничительные меры за аналогичные нарушения против двух других организаций: китайской Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co и северокорейской Ungum Corporation.

Американские санкции в отношении Северной Кореи предусматривают оружейное эмбарго, запрет на поставку ракетного топлива, нефтепродуктов, экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и других товаров. 22 июня ограничительные меры продлили еще на год из-за ядерной угрозы.

В начале июня власти США обещали снять с КНДР санкции при условии полной денуклеаризации Корейского полуострова. 12 июня, во время исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был подписан документ, согласно которому американская сторона предоставляла КНДР гарантии безопасности.