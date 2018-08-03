Совет директоров НПО имени Лавочкина досрочно отправил в отставку арестованного гендиректора предприятия

Совет директоров НПО имени Лавочкина досрочно отправил в отставку с 3 августа генерального директора Сергея Лемешевского. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

Такое решение совет принял на внеочередном заседании, которое прошло 2 августа. В ходе него также выбрали временно исполняющим обязанности гендиректора НПО Лавочкина Харуна Карчаева до «образования нового единоличного исполнительного органа».

Напомним, Бабушкинский суд арестовал до 19 сентября Лемешевского и его подчиненную Екатерину Аверьянову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос». По версии следствия, они похитили средства путем фиктивной оплаты юридических услуг адвокатской конторы «Третьяков и партнеры». Гендиректор свою вину не признает. По этому же делу арестовали до 17 сентября председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова.