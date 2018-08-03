«Мемориал» признал политзаключенными 29 сторонников «Свидетелей Иеговы»

Правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными 29 последователей запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы», говорится на сайте ПЦ.

По информации правозащитников, 23 сторонника религиозной организации в данный момент находятся под стражей, еще шестеро — под домашним арестом. В отношении еще 10 человек избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В 2017 году Верховный суд (ВС) России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской. Около 100 материалов организации было внесено в федеральный список экстремистских публикаций. «Мемориал» считает решение суда необоснованным, поскольку сторонники «Свидетелей Иеговы» ни разу не нарушили общественный порядок или проявили агрессию и насилие.

«Единственное действие «Свидетелей Иеговы», которое было объявлено судом «экстремистским» — это распространение ими ранее запрещенной российскими судами религиозной литературы. Однако эти запреты основывались исключительно на приписывании «Свидетелям Иеговы» возбуждения религиозной розни и унижения других религий просто на основании их уверенности в правильности своей веры», — отмечает правозащитный центр.

7 июня представители «Свидетелей Иеговы» направили в Совет по правам человека при президенте России открытое письмо в связи с задержанием последователей учения. Они считают, что преследования верующих несправедливы и что в стране против них ведется «травля». Позднее стало известно об аресте супружеской пары в Омске по обвинению в причастности к религиозной организации. У них изъяли технику и другие носители информации.