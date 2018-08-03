Самозанятых россиян могут освободить почти от всех страховых платежей
Самозанятых россиян могут освободить почти от всех обязательных страховых платежей, об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на нескольких чиновников.
Исключением могут стать только взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Также самозанятые должны будут подавать отчетность. При этом налог от профессионального дохода может составить 4-6%, сообщили изданию два собеседника.
О том, что самозанятые, если решение об освобождении их практически от всех страховых платежей одобрят, смогут платить налог по ставке 4%, также сообщил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Сатин. По словам двух собеседников «Ведомостей», от этого налога 1,5% будет отчисляться в ФОМС.
Самозанятые граждане смогут добровольно отчислять деньги в ПФР, чтобы купить нужное количество баллов для страховой пенсии. Сатин также сказал, что у самозанятых будет возможность вступить через приложение в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), когда она будет создана. Если же человек не будет платить взносы, он будет иметь право только на социальную пенсию, которая в случае повышения пенсионного возраста будет выплачиваться с 70 лет. В настоящее время ее выплачивают с 65.
В мае Министерство финансов внесло предложение о введение налога на профессиональный доход, который заменит собой НДФЛ для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, не нанимающих сотрудников. Ведомство предложило установить ставку в размере 3% при оказании услуг физическим лицам, 6% — юридическим лицам и применять такую систему для тех, чей доход не превышает 10 миллионов рублей в год.
В 2018 в России действуют налоговые каникулы, во время которых индивидуальные предприниматели не могут платить налоги. Ранее Минфин предложил продлить их до конца 2019 года. По данным «Ведомостей», к началу нынешнего года в качестве самозанятых зарегистрировались 964 человека.