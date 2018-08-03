Путин сделал памятным день принятия Крыма в состав Российской империи

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому 19 апреля устанавливается Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Об утверждении соответствующих поправок в закон «О днях воинской ставы и памятных датах России» говорится на сайте парламента.

Дату приурочили к 19 апреля (8 по старому стилю) 1783, когда императрица Екатерина II подписала высочайший манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».

В пояснительной записке авторы законопроекта (в том числе и председатель Совета федерации Валентина Матвиенко) отмечают, что празднование этой даты будет «свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией» и подтвердит «непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства».

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Госдума приняла закон в третьем чтении 24 июля, Совет Федерации одобрил его 28 июля.

Напомним, Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года — через несколько дней после референдума, по результатам которого было объявлено, что за вхождение проголосовали 96,77% человек. Этому предшествовал захват административных зданий Автономной Республики Крым в ночь на 24 февраля и разрешение на ввод войск, полученное Владимиром Путиным от Совета Федерации.Украина в ответ объявила, что Москва аннексировала Крым, поддержавшие ее страны Евросоюза и США ввели пакет санкций против России.