СК заочно обвинил россиянина в наемничестве в «Азове»

Главное следственное управление Следственного комитета России заочно предъявило обвинение россиянину Антону Королеву за участие в боевых действиях на стороне украинского батальона «Азов», сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, осенью 2014 года он уехал на Украину, прошел там военную подготовку и с марта 2015 года активно принимает участия в боевых действиях на Юго-Востоке Украины на стороне батальона «Азов».

Королев, как утверждает СК, является «активным сторонником националистических идей» и афиширует свою принадлежность «к одной из экстремистских организаций».

Ему вменяется обвинение по трем статьям: об участии в военном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК), а также о призывах к экстремизму (ч.1 ст.280 УК) и о возбуждении национальной ненависти (ч.1 ст. 282 УК).

Напомним, изначально сформированный из добровольцев в мае 2014 года батальон «Азов» осенью того же года стал полком и вошел в состав Национальной гвардии Украины.

В ноябре 2017 года за попытку вступить в украинский батальон «Азов» суд в Челябинске приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима мужчину, которого так и не приняли в военное формирование — из-за недостаточной подготовки.