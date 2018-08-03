Путин одобрил создание «российских офшоров»

Президент Владимир Путин подписал пакет законов о создании в России специальных административных районов (САР), которые станут альтернативой зарубежным офшорным зонам, об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

САР появятся на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Один из из федеральных органов власти впоследствии разработает государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере функционирования специальных районов. Их функционирование будут обеспечивать созданные управляющие компании, которые, в свою очередь, будут контролироваться региональными органами власти.

Зарегистрироваться в российских офшорах и получить статус международной компании смогут лишь иностранные юридические лица. При этом они обязаны будут принять на себя обязательство в течение полугода инвестировать в регион 50 миллионов рублей.

Для международных компаний на территории зон с особо правовым режимом будут действовать специальные правила валютных расчетов и особый налоговый режим.

О планах властей создать оффшоры в России впервые сообщили «Ведомости». Планировалось, что налоги с резидентов зон будут взиматься только от доходов, полученных в России.

Как в июне писал «Коммерсант», в руководстве «Русала» Олега Дерипаски шло обсуждение о перерегистрации компании из-за границы в зоне САР из-за санкций США.

Так, законопроект о «российских офшорах» был принят до 5 августа — с этой даты Минфин США изначально запретил американским инвесторам операции с бумагами компаний Дерипаски, однако в конце июля срок был продлен до 23 октября.