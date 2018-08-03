«Коммерсант»: в российских регионах был введен временный мораторий на аборты

В Приморском крае и Рязанской области в рамках акции «Подари мне жизнь!» Фонда социально-культурных инициатив временно запретили аборты, а в Якутии минздрав намерен опробовать форму запрета в новом перинатальном центре. Об этом сообщает «Коммерсант».

Министерство здравоохранения заявило, что не вводило никаких ограничений на проведение абортов в рамках акции, однако добавило, что поддерживает акцию и направляло в регионы письмо с просьбой поддержать ее проведение.

В Приморском крае запрет действовал с 31 июля по 3 августа — собеседник издания называют временный мораторий на аборты «днями тишины». В Рязанской области, как говорится в анонсе акции на сайте регионального минздрава, — с 9 по 15 июля.

В Якутии в этом году намерены также запретить аборты — период не уточняется, однако запрет распространится не на весь регион, а только на один новый перинатальный центр в Якутске. Как отмечает «Коммерсант», власти до этого проводили только просветительские мероприятия, но они «не приносят желаемого результата, особого снижения числа абортов в регионе не наблюдается».

В Фонде социально-культурных инициатив изданию уточнили, что организация хоть и выступает против абортов, но не давала распоряжений о «днях тишины».

По словам главного акушера-гинеколога Минздрава РФ Лейлы Адамян, под «днями тишины» в законодательстве (прим. — в документе называется «неделей тишины») понимается не мораторий на аборты, а время, которое дается женщинам, решившимся на аборт, — в зависимости от срока беременности предлагается подождать от двух до семи дней.

«В течение этого времени человека смотрит гинеколог, на УЗИ показывают плод, дают послушать его сердцебиение, работают психологи, — рассказала Адамян изданию. — Но никакого отношения этот процесс к акции в роддомах не имеет».

Акцию в течение нескольких лет проводит Фонд социально-культурных инициатив, президентом которого является жена российского премьера Светлана Медведева.