Максим Шевченко не прошел муниципальный фильтр на выборах губернатора Владимирской области

Избирательная комиссия Владимирской области отказалась регистрировать журналиста Максима Шевченко кандидатом в губернаторы Владимирской области, сообщают «Владимирские новости». Он единственный из шести кандидатов не прошел «муниципальный фильтр».

Максиму Шевченко зачли 120 из 128 необходимых подписей: ему не хватило 5 подписей от депутатов городского или районного уровней и 4 из муниципалитетов.

Ранее ему заявляли в избиркоме, что среди поданных им подписей обнаружились «сдвоенные»: т.е. подписи от чиновников, ранее подписавшихся за других кандидатов.

Шевченко сообщил изданию, что пройти «муниципальный фильтр» было невозможно — большинство отдали голоса за действующего губернатора Светлану Орлову. «Людей свозили автобусами к нотариусам. Сначала требовали отдать подписи за Орлову, после этого многих заставили поставить подписи за Алтухова (прим. — Иван Алтухов, кандидат от КПРФ). Люди в глаза этого Алтухова не видели, но их все равно заставили отдать подписи» — приводят его слова «Владимирские новости».

Максим Шевченко подал документы для регистрации кандидатом от КПРФ в губернаторы Владимирской области в конце июня. В июле президент Владимир Путин исключил его из президентского Совета по межнациональным отношениям, а ранее, 10 мая, Шевченко заявил о выходе из Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) из-за отсутствия реакции на избиения и аресты митингующих во время акции оппозиции 5 мая.