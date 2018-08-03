Путин продлил безвизовый въезд по Fan-ID до конца года

Президент Владимир Путин подписал законопроект, по которому получившие паспорта болельщиков (Fan-ID) на чемпионате мира 2018 смогут многократно въезжать в Россию без визы до конца года. Текст поправок в закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018» опубликован на официальном портале деловой информации.

О том, что владельцы Fan-ID смогут посетить страну без виз, впервые заявил президент России Владимир Путин после финала чемпионата мира. В середине июля он пообещал распространить технологию Fan ID на другие мероприятия, организатором которых станет Россия.

До этого, по указу президента, безвизовый режим для иностранцев при предъявлении паспорта болельщика (Fan-ID) на время чемпионата мира действовал с 4 июня по 25 июля 2018 года.

Напомним, заявки на получение паспортов болельщика подали в общей сложности более 980 тысяч человек, при этом более 60% из них — болельщики из зарубежных стран.