Путин подписал закон о повышении НДС до 20%

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%, сообщает РИА Новости.

Повышение налога на 2% поможет в течение 6 лет принести в бюджет около 2 триллионов рублей, необходимых для выполнения «майских указов» Владимира Путина. Так, по рассчетам министерства финансов, эта мера обеспечит федеральному бюджету дополнительные 633,5 миллиардов рублей в 2019 году, а также 678 и 728 миллиардов в 2020-м и 2021-м годах соответственно.

После повышения НДС в частности ожидается повышение инфляции: в 2019 году, по словам министра финансов Антона Силуанова, она составит 4,5%, что на 1,5% больше, чем ожидалось ранее. Минэкономразвития также ухудшило прогноз роста ВВП на следующий год: он должен составить лишь 1,4% вместо ранее ожидавшихся 2,2%

О том, что в первую очередь от повышения ставки НДС пострадают именно потребители, говорят результаты опроса Института Адизеса, выполненного по просьбе РБК. О планах поднять цены сообщили около 80% опрошенных российских компаний, и только 10% компаний решили за свой счет погасить эффект от повышения налога (другие 10% воздержались от ответа).

Документ внесло правительство 16 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на повышение ставки, льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены.

Однако эксперты, опрошенные «Новой», прогнозировали повышение цен в том числе и льготных товаров. «Даже если конечный товар — это продукты питания, которые облагаются по льготной ставке НДС, то издержки на их производство увеличатся, а значит, вырастет и цена», — рассказала член Экспертной экономической группы Александра Суслина.

В данный момент налог на добавленную стоимость в России составляет 18%. На некоторые товары и услуги распространяется НДС в 10% и 0%. Льготы распространяются на продукты питания, детские товары, книги, учебную литературу и лекарства.

Т.н. «майские указы» Владимира Путина (полное название документа — «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») содержат указание правительству о мерах для «прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны. Глава правительства Дмитрий Медведев оценил расходы на их выполнение в 8 триллионов рублей.