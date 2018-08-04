Самолет с телами погибших в ЦАР журналистов прилетел во Францию

Отправка тел погибших из Африки. Фото: МБХ-медиа

Самолет с телами погибших в Центральноафриканской республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко приземлился в парижском аэропорту Шарля де Голя, сообщили «Вести».

«Оттуда уже другим самолетом тела доставят в Москву. Ожидается, что это произойдет в ночь на воскресенье», — говорится в сообщении.

Ранее, 3 августа созданная Михаилом Ходорковским группа для расследования обстоятельств убийства заявила о том, что к убийству причастен некий «местный правительственный информатор».

Группа также рассказала о нехватке источников информации: местонахождение водителя неизвестно (его раненного после нападения задержали, а потом увезли из жандармерии), а местным жителям запрещено общаться с иностранцами — особенно с журналистами.

Глава «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин в эфире «Эха Москвы» также сообщил о том, что изначально расследовать деятельность «ЧВК Вагнера» в Сирии, однако планы изменились после смерти консультанта журналистов, который должен был попасть в страну через Ирак.

Консультанта в ЦАР, как сообщил Коняхин радиостанции, журналисты нашли через Александра Расторгуева — его звали Мартин, он гражданин Нидерландов. В ЦУР его считали сотрудником миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской республике.

О гибели Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По версии властей ЦАР, причиной убийства также является грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, которая до сих пор не найдена. По другой версии, к смерти журналистов могла быть причастна повстанческая группировка «Селека».

Тела обнаружили в 23 километрах от города Сибю. Журналисты отправились в ЦАР, чтобы снять совместный с Центром управления расследований фильм о деятельности частной военной компании «Вагнер», которую, по мнению экспертов, могли нанять для охраны месторождений.