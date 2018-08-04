В Красноярском крае разбился вертолет с 18 пассажирами. Обновлено

Обновлено Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения вертолета Ми-8, сообщили РИА Новости.

Вертолет МИ-8, на борту которого находились 18 человек, потерпел крушение в Красноярском крае в районе Ванкорского месторождения. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным СК, все три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков погибли. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности (ст. 263 УК РФ).

Источник Интерфакса утверждает, что на борту находились рабочие нефтяной отрасли, причем с площадки Ванкорва, взлетели два вертолета. Другой перевозил технику, а пассажирский разбился на 7-й минуте полета. В РИА Новости заявляют, что погибли сотрудники компании «Анкор».

«Была небольшая облачность, высота облаком 2 км, видимость достаточная, без осадков, температура воздуха около 10 градусов тепла», — заявил собеседник Интерфакса.

По информации агентства, аварию Ми-8 спровоцировало столкновение с грузом, который перевозил другой вертолет. Собседник ТАСС рассказал о такой же версии причины аварии.

Ранее о крушении вертолета сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Источник ТАСС сообщил сначала о 17 погибших, а потом о 18. В главном управлении МЧС по Красноярскому краю заявляли, что Ми-8 совершил жесткую посадку в Туруханском районе в 2 км от населенного пункта Игарка в 10:20 по местному времени (06:20 мск).