Reuters: российский Генштаб передал тайное послание по Сирии в США

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов направлял высшему военному командованию США тайное письмо с предложениями о восстановлении Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст документа.

Документ адресовали председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералу Джозефу Данфорду. В письме шла речь о восстановлении тех районов страны, которые уже контролируются президентом Сирии Башаром Асадом.

«В предложении утверждается, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других ресурсов, необходимых для восстановления страны, необходимого для возвращения беженцев», — говорится в публикации Reuters.

По информации агентства, Вашингтон встретил предложения «очень холодно». В служебной записке, которую получил Reuters, говорилось, что США готовы на такие шаги только в случае проведения в Сирии выборов под контролем ООН.

Само письмо поступило в Вашингтон 19 июля, через три дня после встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки. Во время саммита лидеры двух стран также обсуждали тему восстановления Сирии. Позже в Минобороны заявляли, что Москва направила соответствующие предложения, одно из которых было создать совместную группу по финансированию восстановления инфраструктуры страны.