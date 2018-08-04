В Госдуме назвали инсценировкой самоподжог крымскотатарского активиста в Симферополе

Попытка крымскотатарского активиста Ватана Карабаша устроить самоподжог в знак протеста в центре Симферополя является инсценировкой для подрыва доверия граждан к власти, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек РИА Новости.

По его мнению, Карабаш подготовился к акции протеста, поэтому ее можно назвать инсценировкой. Депутат считает, что, прикрываясь крымскотатарскими протестами, представители запрещенных в России экстремистских организаций устраивают постановочные сцены.

«В лучших голливудских традициях, рассчитанные на внешнего потребителя», — заключил Бальбек.

О том, что Карабаш совершил самоподжог в центре Симферополя у здания горадминистрации во время митинга против сноса домой на поляне «Стрелковая» «Новая газета» сообщила 3 августа.

Мужчина облил себя легковоспламеняющийся жидкостью и поджег ее, полиция при этом не предпринимала никаких мер. Огонь быстро потушили участники митинга. «Скорая помощь» приехала через десять минут после инцидента, Карабаша госпитализировали в ожоговое отделение 6 горбольницы.

Обстановка на поляне протеста «Стрелковая», где жители пытаются сопротивляться сносу своих домов фирмой-застройщиком, обострилась 2 августа, когда застройщик пригнал технику для сноса в сопровождении частной охраны и сотрудников полиции. Несколько участков были огорожены забором, владельцы предупреждены о сносе. Власти настаивают, что жители «Стрелковой» завладели землей с помощью самозахватов и постройки являются незаконными.