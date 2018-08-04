В Росавиации назвали версию причины падения МИ-8 в Красноярском крае

Вертолет МИ-8 с 18 пассажирами на борту по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской другого вертолета с грузом, в результате чего упал, разрушился и сгорел. О такой версии аварии сообщается на сайте Росавиации.

В сообщении говорится, что в 5 утра по московскому времени, два вертолета авиакомпании АО «ЮТэйр-вертолетные услуги» выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения.

«Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым взлет выполнил экипаж вертолета Ми-8АМТ с пассажирами - рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию», — отметили в Росавиации.

После столкновения, с вертолета без пассажиров сбросили внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал. По данным «Роснефти», чьи сотрудники из подрядных организаций летели этим рейсом, вертолет должен был полететь по маршруту Ванкор-Пурпе (Туруханский район Красноярского края).

Напомним, по факту крушения вертолета Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности (ст. 263 УК РФ).