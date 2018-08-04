СМИ узнали о контактах Бутиной с экс-членом предвыборного штаба Трампа

Россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, общалась с бывшим членом предвыборного штаба Дональда Трампа Джеффри Гордоном, который отвечал за вопросы национальной безопасности. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на данные сенатского комитета по разведке.

По информации издания, Бутина встретилась с Гордоном на вечеринке в резиденции швейцарского посла 29 сентября 2016 года (в этот момент Гордон уже покинул команду Трампа), после чего они начали общаться по электронной почте.

Спустя некоторое время Бутина пригласила Гордона на общественный ужин, организованный Джорджем О'Нилом-младшим, наследником династии Рокфеллеров, однако Гордон отказался, при этом общение между ними продолжилось, отмечает газета.

В публикации The Washington Post говорилось, что однажды Гордон предложил россиянке вместе сходить на концерт рок-группы Styx, а также пригласил на вечеринку честь своего дня рождения.

Напомним, Бутину арестовали 15 июля в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, до этого ей также вменялся сговор с целью работы инагентом без регистрации. Максимальное наказание по обеим статьям — 15 лет лишения свободы.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени «российского чиновника», предпринимала попытки по установлению неофициальных контактов с американскими политиками и политическими организациями. Обо всем она в отчетах по электронной почте и личных сообщениях в твиттере докладывала «российскому чиновнику».

Бутину называли «специальной помощницей» заместителя председателя Центробанка Александра Торшина, который в апреле оказался под американскими санкциями. Издание The Washington Post также сообщало, что Бутина получала финансовую поддержку от совладельца и гендиректора группы «Н-Транс» Константина Николаева. Об этом, по данным издания, она в апреле сообщала комитету по разведке Сената США.