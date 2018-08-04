В Китае запретили показ фильма о друге Винни-Пуха Кристофере Робине

Власти Китая без объяснения причин запретили показ фильма «Кристофер Робин», премьера которого состоялась в мире 1 августа, об этом сообщило американское издание The Hollywood Reporter.

По данным газеты, запрет может быть связан с популярным у оппозиции в Китае мемом, в котором генсек страны Си Цзиньпин сравнивается с Винни-Пухом. По другой версии, отказ в релизе фильма связан с распределением квот на показ иностранных фильмов.

В 2017 году накануне съезда компартии китайские социальные сети начали удалять посты с упоминанием Винни-Пуха и Си Цзиньпина, а также посты в которых китайский лидер не сравнивался с литературным персонажем.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M — Financial Times (@FT) July 16, 2017

Уже в 2018 году одна из крупнейших социальных сетей Китая Sina Weibo, являющаяся гибридом между твиттером и фейсбуком, заблокировала сайт телеканала HBO после шутки британского комика Джона Оливера о лидере КНР Си Цзиньпине.

В программе Оливер раскритиковал Цзиньпина за отмену ограничения срока полномочий председателя страны, давление на гражданское общество и цензуру. Комик сравнил лидера КНР с «жутким дядей», который отправил тысячи мусульман в политические образовательные лагеря на перевоспитание.

Затем он отметил, что в Китае запрещены мультфильмы о плюшевом медведе Винни-Пухе, герое рассказов английского писателя Алана Милна.

«По-видимому, Си Цзиньпин чувствительно относится к сходству с Винни-Пухом. Если честно, я даже не уверен, так ли сильно они похожи, но его раздражительность говорит о том, что люди никогда не перестанут поднимать эту тему», — сказал Оливер.